Генсек Федерации бокса России выразила сожаление из-за бойкота ЧМ некоторыми странами

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко высказалась о намерении ряд стран бойкотировать чемпионат мира из-за допуска на турнир российских и белорусских спортсменов.

«Вообще это всё печально. В этом списке десять стран, но 205 стран развивают бокс, а на чемпионатах мира, как правило, участвуют порядка ста стран. Ну что… У нас есть настоящие конкуренты. И мы на этих соревнованиях будем показывать свой класс», — цитирует Кириенко «Матч ТВ».

Сборные России и Белоруссии, согласно решению Международной боксёрской ассоциации (IBA), будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой. Турнир бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Ирландия, Польша, Швейцария и Норвегия.

Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.

Ранее сообщалось, что Международная ассоциация бокса открыла дисциплинарное дело против федераций, бойкотирующих чемпионат мира.