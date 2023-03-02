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Генсек Федерации бокса России выразила сожаление из-за бойкота ЧМ некоторыми странами

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко высказалась о намерении ряд стран бойкотировать чемпионат мира из-за допуска на турнир российских и белорусских спортсменов.
Генсек Федерации бокса России выразила сожаление из-за бойкота ЧМ некоторыми странами
  • Gettyimages.ru
  • © Glasshouse Images

«Вообще это всё печально. В этом списке десять стран, но 205 стран развивают бокс, а на чемпионатах мира, как правило, участвуют порядка ста стран. Ну что… У нас есть настоящие конкуренты. И мы на этих соревнованиях будем показывать свой класс», — цитирует Кириенко «Матч ТВ».

Сборные России и Белоруссии, согласно решению Международной боксёрской ассоциации (IBA), будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой. Турнир бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Ирландия, Польша, Швейцария и Норвегия.

Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.

Ранее сообщалось, что Международная ассоциация бокса открыла дисциплинарное дело против федераций, бойкотирующих чемпионат мира.

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