Международная ассоциация бокса открыла дисциплинарное дело против федераций, бойкотирующих ЧМ

Международная ассоциация бокса (IBA) открыла дисциплинарное дело против федераций, бойкотирующих чемпионат мира.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Жалоба основана на нарушении нескольких статей дисциплинарного и этического кодекса, включая статью 24 «Подстрекательство к бойкоту соревнований».

Сборные России и Белоруссии, согласно решению Международной боксёрской ассоциации (IBA), будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой.

Мужской и женский ЧМ уже бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Ирландия, Польша, Швейцария и Норвегия.

Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.

Ранее глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал решение сборной Польши бойкотировать участие в чемпионате мира по боксу.