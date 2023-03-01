Международная ассоциация бокса открыла дисциплинарное дело против федераций, бойкотирующих ЧМ
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Жалоба основана на нарушении нескольких статей дисциплинарного и этического кодекса, включая статью 24 «Подстрекательство к бойкоту соревнований».
Сборные России и Белоруссии, согласно решению Международной боксёрской ассоциации (IBA), будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой.
Мужской и женский ЧМ уже бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Ирландия, Польша, Швейцария и Норвегия.
Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.
Ранее глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал решение сборной Польши бойкотировать участие в чемпионате мира по боксу.