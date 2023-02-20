В МОК заявили, что чемпионаты мира по боксу IBA не являются квалификацией к Олимпиаде-2024
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«Как было объявлено МОК в июне 2022 года, IBA не будет участвовать в квалификации и турнире по боксу в Париже в 2024 году. Единственная действующая квалификация - это система, одобренная исполнительным комитетом МОК в сентябре 2022 года», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.
Совет директоров IBA 5 октября проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу. Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.
Мужской и женский ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада и Ирландия.
Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.
Ранее сообщалось, что мужской и женский чемпионаты мира по боксу станут главными отборочными соревнованиями к Олимпиаде-2024.