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В МОК заявили, что чемпионаты мира по боксу IBA не являются квалификацией к Олимпиаде-2024

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В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) рассказали, что мужской и женский чемпионаты мира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) не являются квалификационными соревнованиями к Олимпийским играм в Париже.
В МОК заявили, что чемпионаты мира по боксу IBA не являются квалификацией к Олимпиаде-2024
  • AFP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Как было объявлено МОК в июне 2022 года, IBA не будет участвовать в квалификации и турнире по боксу в Париже в 2024 году. Единственная действующая квалификация - это система, одобренная исполнительным комитетом МОК в сентябре 2022 года», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.

Совет директоров IBA 5 октября проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу. Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Мужской и женский ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада и Ирландия.

Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.

Ранее сообщалось, что мужской и женский чемпионаты мира по боксу станут главными отборочными соревнованиями к Олимпиаде-2024.

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