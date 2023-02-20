Мужской и женский чемпионаты мира по боксу станут главными отборочными соревнованиями к Олимпиаде-2024
- AFP
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной ассоциации бокса (IBA).
Сообщается, что олимпийская квалификационная система IBA была одобрена исполнительным советом Международного олимпийского комитета ещё 1 апреля 2022 года.
Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.
Сборные России и Белоруссии, согласно решению IBA, будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой.
На данный момент мужской и женский ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Ирландия, Польша и Швейцария.
Ранее сообщалось, что в комиссии по этике ФФККР рассмотрят заявления Евгения Плющенко.