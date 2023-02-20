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Мужской и женский чемпионаты мира по боксу станут главными отборочными соревнованиями к Олимпиаде-2024

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Мужской и женский чемпионаты мира по боксу 2023 года станут квалификационными соревнованиями к Олимпиаде-2024.
Мужской и женский чемпионаты мира по боксу станут главными отборочными соревнованиями к Олимпиаде-2024
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной ассоциации бокса (IBA).

Сообщается, что олимпийская квалификационная система IBA была одобрена исполнительным советом Международного олимпийского комитета ещё 1 апреля 2022 года.

Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.

Сборные России и Белоруссии, согласно решению IBA, будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой.

На данный момент мужской и женский ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Ирландия, Польша и Швейцария.

Ранее сообщалось, что в комиссии по этике ФФККР рассмотрят заявления Евгения Плющенко.

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