В комиссии по этике ФФККР рассмотрят заявления Плющенко

Председатель комиссии по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ирина Рабер ответила на вопрос о том, будут ли обсуждаться заявления Евгения Плющенко.

«Мы сначала всё обсудим и уточним все точки зрения. Такие вопросы нельзя решать с кондачка, надо понять ситуацию и узнать мнения судей и тренеров. Но раз пошла такая волна при обсуждении, то думаю, что да», — приводит слова Рабер РИА Новости.

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что комиссии по этике ФФККР не нужно рассматривать заявления Плющенко.