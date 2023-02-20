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Тарасова считает, что комиссии по этике ФФККР не нужно рассматривать заявления Плющенко

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос о том, нужно ли комитету по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассматривать заявления Евгения Плющенко.
Тарасова считает, что комиссии по этике ФФККР не нужно рассматривать заявления Плющенко
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Думаю, что нет, не должен», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения.

Ранее Софья Федченко, тренер чемпионки России среди юниоров Алины Горбачёвой, прокомментировала публикацию, сделанную академией «Ангелы Плющенко» на тему её образования.

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