Тарасова считает, что комиссии по этике ФФККР не нужно рассматривать заявления Плющенко
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«Думаю, что нет, не должен», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения.
Ранее Софья Федченко, тренер чемпионки России среди юниоров Алины Горбачёвой, прокомментировала публикацию, сделанную академией «Ангелы Плющенко» на тему её образования.