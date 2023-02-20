Тарасова считает, что комиссии по этике ФФККР не нужно рассматривать заявления Плющенко

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос о том, нужно ли комитету по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассматривать заявления Евгения Плющенко.

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