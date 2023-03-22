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Кожевников назвал ожидаемым решение IIHF продлить отстранение россиян

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал новость о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение России и Белоруссии.
Кожевников назвал ожидаемым решение IIHF продлить отстранение россиян
  • Gettyimages.ru

«Это было абсолютно ожидаемое решение. С одной стороны, бокс, теннис и фехтование уже допустили до международных турниров. Но я не понимаю, как без России проводить первенство мира? Никто из нормальных игроков не будет чувствовать себя победителем», — цитирует Кожевникова РИА Новости

IIHF 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024 года.

Сборные России и Белоруссии, согласно решению Международной боксёрской ассоциации (IBA), будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой. 

10 марта стало известно, что конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что отстранение россиян может повлиять на проведение Кубка мира.

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