В НХЛ считают, что отстранение россиян может повлиять на проведение Кубка мира

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли прокомментировал новость о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение России и Белоруссии.

«Повлияет ли отстранение россиян на организацию Кубка мира? Не прямо, но, возможно, косвенно. Мы продолжим следить за ситуацией в мире, прежде чем принимать дальнейшие решения или что-то объявлять», — цитирует Дэйли ТАСС.

Кубок мира, возможно, будет организован в 2025 году. Дэйли ранее заявил, что в НХЛ надеются на участие в турнире российских игроков.

IIHF 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024 года.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал решение руководства IIHF продлить отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею на сезон-2023/24.

















