Каменский о продлении отстранения сборной России: IIHF пилит сук под собой

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал решение руководства Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею на сезон-2023/24.

«Они пилят сук под собой. Я считаю, что без сборной России все их международные игры не имеют полноценного зрелища. Когда нашу сборную допустят? Я не могу сказать. Хотелось, чтобы справедливость восторжествовала», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

IIHF 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024 года.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее известный тренер Андрей Назаров заявил, что массовый отъезд хоккеистов в НХЛ поможет России вернуться на ЧМ.