Узнать больше

Каменский о продлении отстранения сборной России: IIHF пилит сук под собой

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал решение руководства Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею на сезон-2023/24.
Каменский о продлении отстранения сборной России: IIHF пилит сук под собой
  • РИА Новости

«Они пилят сук под собой. Я считаю, что без сборной России все их международные игры не имеют полноценного зрелища. Когда нашу сборную допустят? Я не могу сказать. Хотелось, чтобы справедливость восторжествовала», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс»

IIHF 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024 года.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.  Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее известный тренер Андрей Назаров заявил, что массовый отъезд хоккеистов в НХЛ поможет России вернуться на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить