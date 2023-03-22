Назаров заявил, что массовый отъезд хоккеистов в НХЛ поможет России вернуться на ЧМ

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал решение руководства Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею на сезон-2023/24.

«Чисто политический момент. Никто не хочет видеть сильные Россию и Беларусь, в том числе на международной спортивной арене. Как ни странно, российские хоккеисты до сих пор делают моду и пользуются бешеной популярностью в НХЛ, на них сумасшедший спрос. А всё потому, что это бизнес», — цитирует Назарова «Чемпионат».

По его словам, в России должны вложить больше усилий в развитие молодёжи, чтобы в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) уезжало как можно больше российских хоккеистов, потому что это может помочь вернуться стране на международную арену и чемпионаты мира. Он также отметил, что как только в Америке поймут, что «из-за отсутствия российских звёзд на чемпионате мира бизнес начинает страдать», то Россию моментально вернут на международную арену.

IIHF 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024-го.

Ранее ассоциация игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала результаты ежегодного опроса по итогам регулярного чемпионата.