Панарин и Кучеров вошли в пятёрку лучших распасовщиков, по мнению игроков НХЛ

Ассоциация игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала результаты ежегодного опроса по итогам регулярного чемпионата.

По итогам голосования за звание лучшего распасовщика лиги первое место занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (25%), второе — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн (13%), третье — Никита Кучеров (10,5%) из «Тампа-Бэй Лайтнинг», четвёртое — Артемий Панарин (7,8%) из «Нью-Йорк Рейнджерс», пятое — форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (7,7%).

Кучеров также занял четвёртое место в рейтинге самых эффективных форвардов, пятое — в списке лучших хоккеистов в игре с клюшкой.

В опросе приняли участие 626 игроков НХЛ.

Ранее сообщалось, что Панарин стал вторым россиянином с 80 очками в этом сезоне НХЛ.