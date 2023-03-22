Панарин и Кучеров вошли в пятёрку лучших распасовщиков, по мнению игроков НХЛ
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По итогам голосования за звание лучшего распасовщика лиги первое место занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (25%), второе — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн (13%), третье — Никита Кучеров (10,5%) из «Тампа-Бэй Лайтнинг», четвёртое — Артемий Панарин (7,8%) из «Нью-Йорк Рейнджерс», пятое — форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (7,7%).
Кучеров также занял четвёртое место в рейтинге самых эффективных форвардов, пятое — в списке лучших хоккеистов в игре с клюшкой.
В опросе приняли участие 626 игроков НХЛ.
Ранее сообщалось, что Панарин стал вторым россиянином с 80 очками в этом сезоне НХЛ.