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Панарин и Кучеров вошли в пятёрку лучших распасовщиков, по мнению игроков НХЛ

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Ассоциация игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала результаты ежегодного опроса по итогам регулярного чемпионата.
Панарин и Кучеров вошли в пятёрку лучших распасовщиков, по мнению игроков НХЛ
  • Gettyimages.ru

По итогам голосования за звание лучшего распасовщика лиги первое место занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (25%), второе — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн (13%), третье — Никита Кучеров (10,5%) из «Тампа-Бэй Лайтнинг», четвёртое — Артемий Панарин (7,8%) из «Нью-Йорк Рейнджерс», пятое — форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (7,7%).

Кучеров также занял четвёртое место в рейтинге самых эффективных форвардов, пятое — в списке лучших хоккеистов в игре с клюшкой.

В опросе приняли участие 626 игроков НХЛ.

Ранее сообщалось, что Панарин стал вторым россиянином с 80 очками в этом сезоне НХЛ.

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