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Демурчян вышла под гимн России на повторной церемонии награждения на чемпионате мира по боксу

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Россиянка Анастасия Демурчян вышла под гимн России на повторной церемонии награждения на чемпионате мира по боксу.
Демурчян вышла под гимн России на повторной церемонии награждения на чемпионате мира по боксу
  • Gettyimages.ru

Во время первой церемонии награждения был поднят флаг России, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского.

Позднее в оргкомитете чемпионата мира заявили, что по ошибке включили музыку Чайковского.

25 марта Демурчян завоевала золото в весовой категории до 70 кг. Она победила Фрэнсис Скотт из Австралии.

Международная ассоциация бокса допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. На чемпионате мира боксёры выступают под национальными флагами, а в случае их победы должен исполняться гимн страны. 

Ранее сообщалось, что Наталия Сычугова стала серебряным призёром на чемпионате мира в весовой категории до 63 кг.

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