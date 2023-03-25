Демурчян вышла под гимн России на повторной церемонии награждения на чемпионате мира по боксу
- Gettyimages.ru
Во время первой церемонии награждения был поднят флаг России, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского.
Позднее в оргкомитете чемпионата мира заявили, что по ошибке включили музыку Чайковского.
25 марта Демурчян завоевала золото в весовой категории до 70 кг. Она победила Фрэнсис Скотт из Австралии.
Международная ассоциация бокса допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. На чемпионате мира боксёры выступают под национальными флагами, а в случае их победы должен исполняться гимн страны.
Ранее сообщалось, что Наталия Сычугова стала серебряным призёром на чемпионате мира в весовой категории до 63 кг.