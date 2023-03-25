Россиянка Анастасия Демурчян вышла под гимн России на повторной церемонии награждения на чемпионате мира по боксу.

Во время первой церемонии награждения был поднят флаг России, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского.

Позднее в оргкомитете чемпионата мира заявили, что по ошибке включили музыку Чайковского.

25 марта Демурчян завоевала золото в весовой категории до 70 кг. Она победила Фрэнсис Скотт из Австралии.

Международная ассоциация бокса допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. На чемпионате мира боксёры выступают под национальными флагами, а в случае их победы должен исполняться гимн страны.

Ранее сообщалось, что Наталия Сычугова стала серебряным призёром на чемпионате мира в весовой категории до 63 кг.