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Сычугова стала серебряным призёром чемпионата мира по боксу среди женщин

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Россиянка Наталия Сычугова стала серебряным призёром на чемпионате мира по боксу в весовой категории до 63 кг.
Сычугова стала серебряным призёром чемпионата мира по боксу среди женщин
  • Gettyimages.ru

Россиянка проиграла в финале китаянке Ян Ченджу единогласным решением судей.

Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия).

Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Ранее глава IBA Кремлёв объявил об удвоении призового фонда следующего ЧМ по боксу среди женщин.

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