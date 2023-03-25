Сычугова стала серебряным призёром чемпионата мира по боксу среди женщин

Россиянка Наталия Сычугова стала серебряным призёром на чемпионате мира по боксу в весовой категории до 63 кг.

Россиянка проиграла в финале китаянке Ян Ченджу единогласным решением судей.

Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия).

Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Ранее глава IBA Кремлёв объявил об удвоении призового фонда следующего ЧМ по боксу среди женщин.