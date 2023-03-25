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Глава IBA Кремлёв объявил об удвоении призового фонда следующего ЧМ по боксу среди женщин

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Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв сообщил, что призовой фонд следующего чемпионата мира по боксу среди женщин в 2025 году будет удвоен.
Глава IBA Кремлёв объявил об удвоении призового фонда следующего ЧМ по боксу среди женщин
  • РИА Новости

«Мы удвоим призовые, и в будущем я также хотел бы, чтобы призовые получали женщины, которые финишируют вне тройки призовых на чемпионате мира, а не только те, кто будет на подиуме», — приводит слова Кремлёва официальный сайт IBA.

Он также отметил, что женщины должны иметь возможность полностью раскрыть свой потенциал, это их право. По его словам, он сделает всё, что в его силах, чтобы помочь женщинам осуществить свои мечты в боксе.

Международная ассоциация бокса допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Ранее стало известно, что действующая чемпионка России Наталия Сычугова и её соотечественница Анастасия Демурчян вышли в финал чемпионата мира по боксу.

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