Глава IBA Кремлёв объявил об удвоении призового фонда следующего ЧМ по боксу среди женщин

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв сообщил, что призовой фонд следующего чемпионата мира по боксу среди женщин в 2025 году будет удвоен.

«Мы удвоим призовые, и в будущем я также хотел бы, чтобы призовые получали женщины, которые финишируют вне тройки призовых на чемпионате мира, а не только те, кто будет на подиуме», — приводит слова Кремлёва официальный сайт IBA.

Он также отметил, что женщины должны иметь возможность полностью раскрыть свой потенциал, это их право. По его словам, он сделает всё, что в его силах, чтобы помочь женщинам осуществить свои мечты в боксе.

Международная ассоциация бокса допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Ранее стало известно, что действующая чемпионка России Наталия Сычугова и её соотечественница Анастасия Демурчян вышли в финал чемпионата мира по боксу.