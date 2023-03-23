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Россиянки Сычугова и Демурчян вышли в финал чемпионата мира по боксу

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Действующая чемпионка России Наталия Сычугова и её соотечественница Анастасия Демурчян вышли в финал чемпионата мира по боксу.
Россиянки Сычугова и Демурчян вышли в финал чемпионата мира по боксу
  • Gettyimages.ru

Сычугова в полуфинале категории до 63 кг победила колумбийку Габриэлу Камило, а Демурчян китаянку Пань Чжоу в категории до 70 кг. Россиянка Диана Пятак проиграла в 1/2 финала Хадидже Марди из Марокко (свыше 81 кг) и завоевала бронзу.

В финале Сычугова встретится с победительницей боя Чэнюй Ян (Китай) — Фатия Бенмесаэль (Франция). Соперницей Демурчян станет сильнейшая в поединке Барбара дос Сантос (Бразилия) — Кей Скотт (Австралия).

Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что флаг России будет всё чаще появляться на международных турнирах.

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