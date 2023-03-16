Матыцин надеется, что флаг России будет чаще появляться на международных турнирах
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
«Я могу выразить надежду и пожелание, чтобы так было. Решение принимают международные федерации. Хотя пример Международной федерации бокса, отстаивающей принципы равноправия, очень позитивный, смелый и решительный», — приводит слова Матыцина РИА Новости.
15 марта женская сборная России прошла под национальным флагом на церемонии открытия женского чемпионата мира 2023 года по боксу.
IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.
Ранее сообщалось, что женская юниорская сборная России выступит под флагом страны на турнире под эгидой УЕФА.