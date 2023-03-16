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Матыцин надеется, что флаг России будет чаще появляться на международных турнирах

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Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что флаг России будет всё чаще появляться на международных турнирах.
Матыцин надеется, что флаг России будет чаще появляться на международных турнирах
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Я могу выразить надежду и пожелание, чтобы так было. Решение принимают международные федерации. Хотя пример Международной федерации бокса, отстаивающей принципы равноправия, очень позитивный, смелый и решительный», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

15 марта женская сборная России прошла под национальным флагом на церемонии открытия женского чемпионата мира 2023 года по боксу.

IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Ранее сообщалось, что женская юниорская сборная России выступит под флагом страны на турнире под эгидой УЕФА.

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