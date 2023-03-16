Матыцин надеется, что флаг России будет чаще появляться на международных турнирах

Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что флаг России будет всё чаще появляться на международных турнирах.

«Я могу выразить надежду и пожелание, чтобы так было. Решение принимают международные федерации. Хотя пример Международной федерации бокса, отстаивающей принципы равноправия, очень позитивный, смелый и решительный», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

15 марта женская сборная России прошла под национальным флагом на церемонии открытия женского чемпионата мира 2023 года по боксу.

IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Ранее сообщалось, что женская юниорская сборная России выступит под флагом страны на турнире под эгидой УЕФА.