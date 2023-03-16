Узнать больше

Женская юниорская сборная России выступит под флагом страны на турнире под эгидой УЕФА

Короткая ссылка
Старший тренер женской юниорской сборной России до 16 лет Елена Медведь заявила, что команда выступит под флагом страны на турнире под эгидой УЕФА.
Женская юниорская сборная России выступит под флагом страны на турнире под эгидой УЕФА
  • Gettyimages.ru
  • © Fuse

«В чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди девушек до 17 лет, который проходит в рамках программы UEFA Assist, примет участие женская юниорская сборная России U16. Мы сыграем в один круг, команда, набравшая больше всего очков, станет победителем.

Сборная России выступит под флагом страны и с гимном», — приводит слова Медведь ТАСС.

Команда прибудет в Бангладеш 18 марта. В турнире примут участие ещё четыре команды — это Индия, Бангладеш, Бутан и Непал.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее в пресс-службе УЕФА сообщили, что возможное участие сборной России в первом чемпионате Центральной Азии не противоречит решению исполнительного комитета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить