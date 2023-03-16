Женская юниорская сборная России выступит под флагом страны на турнире под эгидой УЕФА

Старший тренер женской юниорской сборной России до 16 лет Елена Медведь заявила, что команда выступит под флагом страны на турнире под эгидой УЕФА.

«В чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди девушек до 17 лет, который проходит в рамках программы UEFA Assist, примет участие женская юниорская сборная России U16. Мы сыграем в один круг, команда, набравшая больше всего очков, станет победителем.

Сборная России выступит под флагом страны и с гимном», — приводит слова Медведь ТАСС.

Команда прибудет в Бангладеш 18 марта. В турнире примут участие ещё четыре команды — это Индия, Бангладеш, Бутан и Непал.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее в пресс-службе УЕФА сообщили, что возможное участие сборной России в первом чемпионате Центральной Азии не противоречит решению исполнительного комитета.