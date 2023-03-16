Женская юниорская сборная России выступит под флагом страны на турнире под эгидой УЕФА
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«В чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди девушек до 17 лет, который проходит в рамках программы UEFA Assist, примет участие женская юниорская сборная России U16. Мы сыграем в один круг, команда, набравшая больше всего очков, станет победителем.
Сборная России выступит под флагом страны и с гимном», — приводит слова Медведь ТАСС.
Команда прибудет в Бангладеш 18 марта. В турнире примут участие ещё четыре команды — это Индия, Бангладеш, Бутан и Непал.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.
Ранее в пресс-службе УЕФА сообщили, что возможное участие сборной России в первом чемпионате Центральной Азии не противоречит решению исполнительного комитета.