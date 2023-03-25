В оргкомитете чемпионата мира по боксу заявили, что по ошибке включили музыку Чайковского
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«Произведение Чайковского включили по ошибке. Мы сразу исправили эту оплошность и включили национальный гимн России», — приводит слова собеседника ТАСС.
Во время церемонии награждения был поднят флаг России, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского.
25 марта Демурчян завоевала золото в весовой категории до 70 кг. Она победила Фрэнсис Скотт из Австралии.
Международная ассоциация бокса допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям.
Ранее сообщалось, что Наталия Сычугова стала серебряным призёром на чемпионате мира в весовой категории до 63 кг.