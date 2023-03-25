В оргкомитете чемпионата мира по боксу заявили, что по ошибке включили музыку Чайковского

В оргкомитете чемпионата мира по боксу сообщили, что организаторы турнира включили фрагмент Первого концерта Петра Чайковского вместо гимна Российской Федерации по ошибке.

«Произведение Чайковского включили по ошибке. Мы сразу исправили эту оплошность и включили национальный гимн России», — приводит слова собеседника ТАСС.

Во время церемонии награждения был поднят флаг России, но вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского.

25 марта Демурчян завоевала золото в весовой категории до 70 кг. Она победила Фрэнсис Скотт из Австралии.

Международная ассоциация бокса допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что Наталия Сычугова стала серебряным призёром на чемпионате мира в весовой категории до 63 кг.