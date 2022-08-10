«Наверняка утонул бы без помощи»: тренер по боксу Муталибов — о спасении мужчины в Каспийском море

Старший тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов спас мужчину, которого течение унесло к каменистому берегу Каспийского моря. В интервью RT специалист признался, что его поступок был легкомысленным и он сам мог погибнуть, однако бездействие окружающих подтолкнуло его на решительный шаг. Как отметил заслуженный тренер России, утопающий был взрослым, здоровым мужчиной и просто не рассчитал свои силы.

Старший тренер женской сборной РФ по боксу Альберт Муталибов спас тонущего в Каспийском море человека. О героическом поступке специалиста рассказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

«Я всегда говорила, что боксёры — это защитники, а Альберт Шукурович, без сомнения, стал ещё и настоящим героем! Уверена, что он не мог поступить иначе. Мы безмерно благодарны ему за этот неоценимый поступок и бесконечно горды тем, что в наших рядах есть такие смелые и надёжные люди», — написала Кириенко в Telegram-канале.

Муталибов возглавляет женскую национальную команду с марта. Ранее заслуженный тренер России работал с двукратной чемпионкой Европы Светланой Гневановой, чемпионкой мира Екатериной Пальцевой и призёром Олимпиады-2012 Софьей Очигавой. RT удалось поговорить с ним о случившемся.

«Завело бездействие окружающих»

— Как вы оказались на берегу Каспийского моря?

— Здесь проходит сбор женской команды одного из федеральных округов, а также членов сборной. Я как старший тренер приехал всех проведать, посмотреть, как тренируются, поучаствовать в процессе. У меня, кроме этой поездки, также запланировано посещение Краснодарского края, потому что часть спортсменов сборной готовится там. Потом ещё будет визит в Подмосковье на «Озеро Круглое». И там тоже посмотрю, как ребята занимаются.

Всё произошло после утренней тренировки. Спортсмены разошлись по гостиницам, а я, прогуливаясь, шёл к своей машине. Смотрю: что-то неладное происходит на море. Какая-то интуиция сработала. Казалось бы, плавает человек, но картина странная, неестественная. Вроде гребёт вперёд к берегу, а остаётся в одной точке. Потом подошёл к рыбакам, спрашиваю: «Уже минут 15—20 здесь нахожусь, а мужчина на одном месте. Там всё нормально?» А они отвечают: «Он уже час барахтается, кричим ему, куда плыть, а его течением сносит на камни». Меня возмутило их бездействие. Испугались, что их тоже в воду утащит. Завёлся и пошёл искать решение. Причём всё могло закончиться плохо. Но нам повезло.

— Вы говорите, что завелись. Значит, обычно более осторожны?

— Да. К тому же я не большой любитель покидать берег. К воде с уважением отношусь, в море на глубину никогда не захожу. Если мне скажут: «Поплыви туда», ещё сто раз подумаю. В детстве мог, когда мозгов было меньше, сейчас более трезво оцениваю ситуацию. И в данном случае пойти к камням — если не глупость, то легкомыслие с моей стороны. Это всё действительно опасно, и нужно быть профессионалом в деле спасения человека. Теперь понимаю, какому риску подвергаются люди данной специальности. Тяжело это всё.

— Итак, вы спустились к берегу.

— Да, внизу валуны и бетонные плиты. Мужчину к тому моменту туда уже затащило: волна бросала на берег, потом оттаскивала метров на пять-шесть в море и вновь выкидывала на камни. И в этот момент я пытался его схватить и вытащить из воды. Сначала пробовал протянуть утопающему палку, но это оказалось бесполезным. Всё усложнялось тем, что он был уже без сил, дрейфовал больше часа и постоянно выскальзывал у меня из рук. И когда в очередной раз мужчину подняла волна, нас вместе сбило, тогда сильно упал. Поверхность скользкая, зацепиться не за что.

— Серьёзно пострадали?

— Отбил спину. После происшествия ездил в больницу, мне всё обработали. Сейчас опять собираюсь туда — сделать УЗИ.

— К вам так никто и не пришёл на помощь?

— Рыбаки стояли и не шевелились, даже удочки свои не выпустили из рук. Был поражён этим. Вообще, мне говорили, что на этом участке люди часто попадают в течение и как-то их спасают, успевают вызвать помощь. Но в данном случае я же долго ковырялся, но к нам никто не подошёл. Круг бы кинули... Я им кричу: «Дайте что-нибудь, хоть мне полотенце протяните!» Потому что меня тоже утаскивает в воду, за руку можно его обмотать и держать либо за верёвку схватиться. Ничего не было. Возможно, система спасения и отработана на пляжах, но конкретно на данном участке получилось именно так.

«Боялся, что у него сердце остановится»

— В итоге всё получилось?

— С очередной волной сумел схватить мужчину и затащить на камни повыше. Там мы с ним отлежались. Перевернул его на бок, в себя чуть-чуть привёл, вода стала выходить у него изо рта. Попросил тех, кто был на берегу, вызвать спасателей, приехали полиция и скорая помощь. Причём в такую ситуацию попал взрослый человек лет 65, не пьяный, абсолютно адекватный. Он, как видно, просто не рассчитал свои силы и, когда оказался в течении, не знал, как поступить. После даже разговаривать не мог, настолько выбился из сил. Просто обнял меня и сидел так некоторое время.

Ему ещё повезло, что о камни насмерть не разбился. Каким-то чудом спасся. Весь помятый, а на голове ни одной царапинки. Ведь когда его забирала волна, потом со всей силы била о берег. Конечно, много слов нехороших ему наговорил. В один момент понял, что он сдаётся. Пришлось крепким словцом привести в чувство.

— Взбодрить? Как спортсменов?

— Да. Но ему нужно отдать должное — боролся до конца. Взрослый мужик и достаточно грузный. Я боялся, что у него сердце просто остановится от того, что долго сопротивляется.

— После спасения удалось пообщаться с потерпевшим?

— У мужчины не осталось сил. И мне кажется, ему было неловко из-за ситуации, в которую попал. Там ещё зевак собралось, женщины, а у него трусы слезли. Не до эстетики. Зрелище получилось не самое симпатичное как для него, так и для меня. Я же тоже тащил его за все места, за которые только возможно. Но и без слов этим объятием он мне всё сказал.

— И всё-таки: в чём особенность данного места? Почему такое произошло?

— У нас на Каспии в августе, к сожалению, всегда очень много людей тонут. Те, кто не знает про течения и далеко отходят от берега. Когда море обычное, можно заплывать куда угодно и по прямой вернуться обратно, где оставил вещи.

В августе начинаются течения. Вперёд передвигаться легко, а назад — уже нет. Тебя может отбросить вправо или влево. И в такой ситуации проще плыть по нему, чем сопротивляться. Ты не вернёшься на пляж, где разделся. Но в полутора-двух километрах сможешь выбраться на берег. Лучше сделать так и потом уже вернуться по суше. С мужчиной именно такое и случилось. Но он пытался вернуться к берегу по прямой, и в итоге течение унесло его на камни. Пострадавшему на самом деле надо было ещё дальше заплыть, и тогда по диагонали его вынесло бы на следующий пляж. Как раз бы обогнул эту гряду с камнями, которая разделяла две купальные зоны.

— Но если это опасное место, оно должно быть как-то оснащено?

— Там ничего нет. На этот пирс надо хотя бы круги повесить спасательные, верёвки, чтобы можно было бросить и потом подтягивать к себе людей. Там же смотровая площадка, а внизу камни. И по периметру спокойно можно придумать что-то. И в воде, может быть, сделать буйки, за которые можно ухватиться, чтобы тебя заметили. Ведь этот человек 100% утонул бы без помощи. На самом деле нам повезло, что так всё сложилось. Его подтащило на камни, и мне удалось упереться и вытащить его. Просто из воды вряд ли смог бы его спасти, потому что нужно обладать специальными навыками, а у меня их нет.