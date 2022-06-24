«Нас не пускали, но мы прорвались»: в Дагестане наградят уроженцев республики, которые вытащили людей из горящего авто

В Дагестане представят к награде уроженцев республики, которые помогли спасти шестерых человек из горящего автомобиля в центре Москвы. Авария произошла ранним утром в пятницу, 24 июня, на пересечении Зубовского бульвара и Садового кольца. Mercedes без номеров проехал светофор на красный свет и на полном ходу врезался в здание. От сильного удара машина вспыхнула. Водитель и сидевший спереди пассажир погибли, а шесть человек с заднего сиденья удалось вытащить подоспевшим очевидцам. RT поговорил с теми, кто не побоялся броситься к горящей машине, чтобы спасти людей.

Депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов рассказал RT, что он намерен наградить Арсланбека Алиева и Магомедшапи Гаджиева, которые вытаскивали пострадавших из горящего автомобиля в Москве.

«Они с Арсланбеком даже друг друга не знали, оба борцы, вот так после аварии и познакомились. Сегодня вечером я встречусь с ними, чтобы наградить, — говорит Умаханов, представляющий в нижней палате парламента Дагестан. — Борцовская школа Хасавюрта воспитывает в учениках мужество и взаимовыручку».

В свою очередь, глава Минспорта Дагестана Сажид Сажидов также заявил о планах представить к награде Алиева, который занимает пост старшего тренера юношеской сборной республики по вольной борьбе.

«Арсланбек сегодня — не только хороший тренер, но и настоящий герой. И такие поступки нельзя оставлять без внимания, это пример для всех нас. Я уже награждал Арсланбека за его достижения в спорте и достижения его воспитанников, а теперь он будет представлен к награде за личные качества», — заявил Сажидов РИА Новости.

© Из социальных сетей Арсланбека Алиева

Машина без номеров

ДТП произошло рано утром 24 июня на Зубовском бульваре. Чёрный премиальный Mercedes без номеров на большой скорости пытался пересечь Садовое кольцо на красный сигнал светофора. Однако водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в здание. Сразу после этого машина загорелась.

В момент аварии в иномарке находились восемь человек. Двое из них, водитель и сидевший на переднем сидении пассажир, погибли. Их личности устанавливаются.

20-летний Давид Дон, 18-летняя Анастасия Грива, 23-летний Анзор Кубанов, 19-летняя Вероника Наибрина, 22-летний Шамиль Хаджиев и ещё один пострадавший были доставлены в больницу. По данным СМИ, компания этой ночью праздновала день рождения одной из девушек.

По информации Telegram-канала «112», погибший водитель всего несколько дней назад приобрёл Mercedes у бывшего профессионального футболиста Расима Хутова. Причём деньги за машину он получить не успел — покупатель пообещал отдать деньги через несколько дней, написал расписку и уехал на приобретённом авто. О том, что машина попала в ДТП, Хутову сообщили сотрудники полиции.

© Прокуратура Москвы

По счастливой случайности очевидцами аварии оказались Арсланбек Алиев и Магомедшапи Гаджиев. Именно они бросились спасать пассажиров иномарки, сумев вытащить их живыми из горящей машины. Алиев рассказал RT, что в момент аварии он находился на веранде кафе неподалёку.

«Нас не подпускали, но мы их не послушали»

— Расскажите, как всё произошло? Как вы оказались на месте аварии?

— Я находился рядом, потому что живу в 100 метрах от места ДТП. Приехал в Москву с семьёй буквально на два дня, чтобы показать дочь офтальмологу. Вчера мы сходили к доктору, потом погуляли. Мне позвонили друзья и предложили ночью погулять по центру города. Около половины четвёртого утра, когда рассвело, они подвезли меня до дома. Под окнами у нас есть кафе — у них до четырёх утра была открыта веранда. Я сел за столик, заказал сок. Рядом за столиком сидели какие-то арабы. А в 03:37 всё произошло прямо на наших глазах.

Автомобиль ехал на большой скорости, без номеров, водитель проехал на красный. А там на углу машина сотрудников ГИБДД стояла. Наверное, водитель на неё отвлёкся и без торможения влетел в стену. Машина вспыхнула, пламя на шесть метров вверх сразу и в салон тянулось.

— Вы сразу побежали помогать?

— Да. Я и ребята с соседнего столика.

— Как повели себя полицейские?

— Инспекторы ДПС непосредственно спасать не помогали — думаю, у них какая-то инструкция была своя, чтобы прежде всего место аварии от людей оградить. Там же сразу собрались наблюдатели.

Машина горела, и нас к ней не подпускали. Полицейские говорили всем отойти подальше в целях безопасности, но мы их не послушали — прорвались. Иначе было бы не два обгоревших тела, а восемь.

АГН «Москва»

© Мобильный репортер

— Вы настоящий герой.

— Другие ребята даже больше сделали. Мы все вместе действовали. Нас пять-шесть человек было. Мы первыми подбежали, начали какую-то работу. Не было у нас каких-то профессиональных качеств и навыков спасателей, огнетушителей, а то могли бы и передних спасти.

Двое спереди были очень сильно прижаты к приборной панели. Мы двери выламывали и доставали людей. Сзади девочек двух вытащили в тяжёлом состоянии. Один из парней был в сознании и мог говорить. Я взял у него телефон, позвонил родственникам и сказал, чтобы приезжали.

— Первый раз кого-то спасаете?

— Да, впервые с таким столкнулся. Человек теряется в такой ситуации. Не понимаешь, что надо делать. Всё так быстро вспыхнуло. Но в итоге справились. Приложили максимальные усилия, чтобы помочь людям — свой гражданский долг выполнили.

© Из социальных сетей Магомедшапи Гаджиева

В 2007 году Арсланбек Алиев выиграл абсолютный чемпионат России по вольной борьбе, а в 2011-м завоевал Кубок мира в командном зачёте. Трижды он становился призёром первенства страны. Выступал в тяжёлой и супертяжёлой категориях и представлял клуб «Динамо». Сейчас спортсмен тренирует детей в ГБУ РД «СШОР им. Г. Гамидова» в Махачкале. Алиев из многодетной семьи: его брат — боксёр, отец — тренер по боксу. Арсланбек воспитывает пятерых дочерей.

После сообщений об Алиеве в соцсетях возмутились, что СМИ не рассказывают о Магомедшапи Гаджиеве, который также принимал активное участие в спасении людей. Мужчина рассказал RT, что был за рулём — стоял на светофоре, когда случилась авария.

«Я был на работе, развозил продукты. Стоял на светофоре, ждал зелёного сигнала, и в этот момент всё произошло. Побежал помогать. К тому моменту уже двери машины выломали, стекло разбили. Помогал вытаскивать людей — они были без сознания», — говорит Гаджиев.

Как признался мужчина, ранее он уже оказывался в подобной ситуации и однажды спас человека, попавшего под фуру на трассе М-4 «Дон».