Олимпийский чемпион Батыргазиев примет участие в Интерконтинентальном Кубке по боксу

Короткая ссылка
В промоутерской компании Dynamo Boxing Promotions сообщили, что олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев примет участие в Интерконтинентальном Кубке.
Олимпийский чемпион Батыргазиев примет участие в Интерконтинентальном Кубке по боксу
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Помимо Батыргазиева, на ринг выйдут чемпион мира Муслим Гаджимагомедов, серебряный призёр Европейских игр Харитон Агрба, обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Павел Силягин и призёр чемпионата России Павел Сосулин, сообщили организаторы соревнований.

Соревнования пройдут в пяти весовых категориях: до 63 кг, до 68 кг, до 75 кг, до 80 кг и до 90 кг. В турнире примут участие сборная России, а также команды Африки, Азии и Америки. Матчевая встреча состоит из пяти боёв в каждой категории. Формула боя — четыре раунда по три минуты.

Этапы Интерконтинентального Кубка пройдут 4, 11, 18 и 25 июня. Первый турнир состоится в Москве на площадке «Атмосфера».

Поединки будут транслироваться в прямом эфире на Первом канале.

Ранее сообщалось, что поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить