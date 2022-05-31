Олимпийский чемпион Батыргазиев примет участие в Интерконтинентальном Кубке по боксу

В промоутерской компании Dynamo Boxing Promotions сообщили, что олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев примет участие в Интерконтинентальном Кубке.

Помимо Батыргазиева, на ринг выйдут чемпион мира Муслим Гаджимагомедов, серебряный призёр Европейских игр Харитон Агрба, обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Павел Силягин и призёр чемпионата России Павел Сосулин, сообщили организаторы соревнований.

Соревнования пройдут в пяти весовых категориях: до 63 кг, до 68 кг, до 75 кг, до 80 кг и до 90 кг. В турнире примут участие сборная России, а также команды Африки, Азии и Америки. Матчевая встреча состоит из пяти боёв в каждой категории. Формула боя — четыре раунда по три минуты.

Этапы Интерконтинентального Кубка пройдут 4, 11, 18 и 25 июня. Первый турнир состоится в Москве на площадке «Атмосфера».

Поединки будут транслироваться в прямом эфире на Первом канале.

Ранее сообщалось, что поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии.