Бой между Джошуа и Усиком пройдёт в Саудовской Аравии

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии.

«Мы согласовали место проведения реванша между Усиком и Джошуа, обе стороны выразили своё согласие. Поединок пройдёт в Саудовской Аравии. В скором времени мы готовы объявить о проведении боя», — цитирует Хирна IFL TV.

Он уточнил, что бой должен состояться 23 июля. Подписание контрактов ожидается в ближайшее время.

Украинский боксёр 25 сентября 2021 года одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Ранее Усик сообщил, что в поединке-реванше с британцем Энтони Джошуа, скорее всего, поменяет стойку.