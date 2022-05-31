Бой между Джошуа и Усиком пройдёт в Саудовской Аравии
«Мы согласовали место проведения реванша между Усиком и Джошуа, обе стороны выразили своё согласие. Поединок пройдёт в Саудовской Аравии. В скором времени мы готовы объявить о проведении боя», — цитирует Хирна IFL TV.
Он уточнил, что бой должен состояться 23 июля. Подписание контрактов ожидается в ближайшее время.
Украинский боксёр 25 сентября 2021 года одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.
Ранее Усик сообщил, что в поединке-реванше с британцем Энтони Джошуа, скорее всего, поменяет стойку.