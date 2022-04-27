Боксер Усик собирается поменять стойку в реванше с Джошуа

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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весовой категории украинец Александр Усик сообщил, что в поединке-реванше с британцем Энтони Джошуа, скорее всего, поменяет стойку.
Боксер Усик собирается поменять стойку в реванше с Джошуа
  • AP

«Все будет по-другому. Я не могу раскрыть все карты. Один из намёков: я собираюсь поменять стойку или позицию», — цитирует Усика Reuters.

Напомним, что 25 сентября Усик одержал победу над британцем Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Бой-реванш Усик — Джошуа должен состояться весной или летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Усик уехал с Украины для подготовки к бою с Джошуа.

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