Боксер Усик собирается поменять стойку в реванше с Джошуа
- AP
«Все будет по-другому. Я не могу раскрыть все карты. Один из намёков: я собираюсь поменять стойку или позицию», — цитирует Усика Reuters.
Напомним, что 25 сентября Усик одержал победу над британцем Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.
Бой-реванш Усик — Джошуа должен состояться весной или летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что Усик уехал с Украины для подготовки к бою с Джошуа.