Боксёр Усик уехал с Украины для подготовки к бою с Джошуа

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что чемпион мира в супертяжёлой весовой категории по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик уехал с Украины.

«Для нас очень важно, чтобы он победил и ещё раз сказал на весь мир, что он всегда будет против войны и он за мир. Это для нас очень важно», — заявил министр в эфире Всеукраинского телемарафона.

25 сентября Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Бой-реванш должен состояться весной или летом 2022 года.

Ранее Джошуа отреагировал на информацию о том, что он готов отказаться от боя с Усиком.