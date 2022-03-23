Боксёр Усик уехал с Украины для подготовки к бою с Джошуа
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«Для нас очень важно, чтобы он победил и ещё раз сказал на весь мир, что он всегда будет против войны и он за мир. Это для нас очень важно», — заявил министр в эфире Всеукраинского телемарафона.
25 сентября Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.
Бой-реванш должен состояться весной или летом 2022 года.
Ранее Джошуа отреагировал на информацию о том, что он готов отказаться от боя с Усиком.