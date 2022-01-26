Джошуа отреагировал на информацию о том, что он готов отказаться от боя с Усиком

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Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа опроверг информацию о том, что он готов отказаться от боя с украинцем Александром Усиком за солидный гонорар.
Джошуа отреагировал на информацию о том, что он готов отказаться от боя с Усиком
  • AP
  • © Frank Augstein

«Я слышу, как многие говорят, будто Джошуа согласился на 15 млн в качестве отступных, чтобы отойти в сторону. Но я не подписывал никакого контракта и вообще даже не видел его», — сказал Джошуа на YouTube-канале FightHype

Он также призвал не верить подобным новостям, добавив, что всю информацию люди узнают от него лично.

Напомним, что Усик в последнем бою победил Энтони Джошуа и стал чемпионом WBA, WBO, IBF.

Ранее Фьюри устроил опрос в Twitter о том, откажется ли Джошуа от реванша с Усиком.

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