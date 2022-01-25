Фьюри устроил опрос в Twitter о том, откажется ли Джошуа от реванша с Усиком
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«Отойдёт ли бомж в сторону?» — написал Фьюри о Джошуа, предложив три варианта ответа на вопрос: «Да», «Нет», «У меня травма».
Усик в последнем бою победил Энтони Джошуа и стал чемпионом WBA, WBO, IBF. Фьюри же защитил титул WBC в поединке с Деонтеем Уайлдером.
Теперь Фьюри хочет сразиться с Усиком, но для этого Джошуа должен отказаться от реванша. По информации СМИ, сумма отступных, чтобы Джошуа всё же смог отказаться от поединка, составляет $20 млн.
Ранее сообщалось, что Усик может сразиться в следующем бою с Фьюри.
Will the bum step aside?— TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 24, 2022