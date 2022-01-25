Усик может сразиться в следующем бою с Фьюри

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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира WBC в тяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, сообщил о ведении переговоров по поводу возможного поединка с обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.
Усик может сразиться в следующем бою с Фьюри
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«Мы всё ещё работаем над этим, но я верю, что после выходных мы немного продвинемся, а затем нам будет что анонсировать. Все в боксе хотят увидеть объединительный бой между Тайсоном и Усиком, я хочу увидеть его просто как фанат. Так что это тот бой, который мы пытаемся устроить», — цитирует Уоррена The Sun

Усик в последнем бою победил Энтони Джошуа и стал чемпионом WBA, WBO, IBF. Фьюри же защитил титул WBC в поединке с Деонтеем Уайлдером. 

Ранее Усик признался, что потерял много денег из-за своей политической позиции.

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