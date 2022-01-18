Усик признался, что потерял много денег из-за своей политической позиции

Чемпион мира в супертяжёлой весовой категории по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик с Украины рассказал, почему лишился внушительного количества вариантов заработка.

«Достаточно много денег я потерял за свою позицию, но не жалею об этом. Деньги — это, пожалуй, самый лёгкий ресурс, который можно восполнить», — заявил Усик в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой.

По словам 35-летнего уроженца Симферополя, ему в том числе перестали предлагать рекламные контракты. Многие из них были многомиллионные.

Усик отказался получать Героя Украины после победы над россиянином Муратом Гассиевым в Москве в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

После боя в адрес украинца посыпалась критика из-за политических аспектов прошедшего боя.

Ранее Усик прокомментировал агрессивные высказывания в свой адрес после его заявления о том, что в случае попытки захвата Киево-Печерской лавры он готов встать на защиту монахов.



