Сборная России по боксу выиграла Интерконтинентальный кубок

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Сборная России по боксу одержала победу в Интерконтинентальном кубке в Москве.

Россияне в финале соревнований нанесли поражение сборной Азии со счётом 4-1.

Харитон Агрба победил Бобо-Усмона Батурова из Узбекистана (весовая категория до 68 кг). Павел Сосулин нанёс поражение казахстанцу Сапарбаю Айдарову (до 75 кг). Павел Силягин одержал победу над Одилжоном Аслоновым из Узбекистана (до 80 кг), Муслим Гаджимагомедов одолел Мадияра Сайдрахимова из Узбекистана (до 90 кг). Александр Девятов потерпел поражение от Баходура Усмонова из Таджикистана (до 63 кг).

Ранее российские боксёры победили команды Америки (5-0), Африки (5-0) и Азии (3-2). 

Ранее Гребнев заявил, что Bellator не хочет видеть Токова чемпионом в среднем весе.

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