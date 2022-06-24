Гребнев считает, что Bellator не хочет видеть Токова чемпионом в среднем весе

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился ожиданиями от поединка между Анатолием Токовым и Мохаммедом Абдуллой, который пройдёт на турнире Bellator 282.

«Лично я считаю крайне несправедливым, что Токову до сих пор не дали шанса побороться за титул Bellator. Человек идёт на серии из шести побед, скоро может одержать седьмую. Так почему его не признают первым претендентом? Потому что он, скорее всего, выиграет пояс. У Анатолия есть все шансы взять верх над Гегардом Мусаси. Могу ошибаться, но в Bellator просто не хотят видеть россиянина чемпионом и ждут, когда он наконец проиграет. Сколько ему нужно выиграть, чтобы наконец получить эту возможность? Десять схваток?» — заявил Гребнев в беседе с RT.

Он также назвал Токова явным фаворитом в битве с Абдуллой и предположил, почему тот мог согласиться встретиться с малоизвестным оппонентом. До настоящего момента Мохаммед не провёл в Bellator ни одной схватки.

«По большому счёту Токов должен «переезжать» Абдуллу. Меня не беспокоит тот факт, что он подписался на бой с малоизвестным соперником. Не стоит забывать, что для нас, бойцов, это способ заработка. Анатолию необходимо зарабатывать, поэтому он всё делает правильно. Особенно если сейчас не было возможности сразиться с кем-то более серьёзным», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев заявил, что считает Токова сильнейшим российским средневесом на данный момент.