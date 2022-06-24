Боец AMC Fight Nights Гребнев назвал Токова сильнейшим российским средневесом

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев заявил, что считает Анатолия Токова сильнейшим российским средневесом на данный момент.

«Пару дней назад назвал бы Альберта Дураева сильнейшим российским средневесом. Но сейчас лично я считаю Анатолия Токова первым номером в своём дивизионе. Интересно было бы посмотреть на его встречу с Саламу Абдурахмановым. Шлеменко? Мне кажется, если бы сейчас Анатолий бился с Александром, то вновь взял бы верх. Возраст всё же берёт своё. Думаю, Шлеменко стоит сосредоточиться на выступлениях в России, боях с Магомедом Исмаиловым, Владимиром Минеевым», — сказал Гребнев RT.

Ранее Гребнев заявил, что Магомед Магомедов обладает необходимым мастерством, чтобы одержать победу в Гран-при Bellator в легчайшем весе.