Боец AMC Fight Nights Гребнев назвал Токова сильнейшим российским средневесом
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«Пару дней назад назвал бы Альберта Дураева сильнейшим российским средневесом. Но сейчас лично я считаю Анатолия Токова первым номером в своём дивизионе. Интересно было бы посмотреть на его встречу с Саламу Абдурахмановым. Шлеменко? Мне кажется, если бы сейчас Анатолий бился с Александром, то вновь взял бы верх. Возраст всё же берёт своё. Думаю, Шлеменко стоит сосредоточиться на выступлениях в России, боях с Магомедом Исмаиловым, Владимиром Минеевым», — сказал Гребнев RT.
Ранее Гребнев заявил, что Магомед Магомедов обладает необходимым мастерством, чтобы одержать победу в Гран-при Bellator в легчайшем весе.