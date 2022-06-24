Боец AMC Fight Nights Гребнев назвал Токова сильнейшим российским средневесом

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев заявил, что считает Анатолия Токова сильнейшим российским средневесом на данный момент.
Боец AMC Fight Nights Гребнев назвал Токова сильнейшим российским средневесом
  • Gettyimages.ru
  • © John Fedele

«Пару дней назад назвал бы Альберта Дураева сильнейшим российским средневесом. Но сейчас лично я считаю Анатолия Токова первым номером в своём дивизионе. Интересно было бы посмотреть на его встречу с Саламу Абдурахмановым. Шлеменко? Мне кажется, если бы сейчас Анатолий бился с Александром, то вновь взял бы верх. Возраст всё же берёт своё. Думаю, Шлеменко стоит сосредоточиться на выступлениях в России, боях с Магомедом Исмаиловым, Владимиром Минеевым», — сказал Гребнев RT.

Ранее Гребнев заявил, что Магомед Магомедов обладает необходимым мастерством, чтобы одержать победу в Гран-при Bellator в легчайшем весе.

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