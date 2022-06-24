Гребнев считает, что Магомедов находится на одном уровне с Яном

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев считает, что Магомед Магомедов обладает необходимым мастерством, чтобы одержать победу в Гран-при Bellator в легчайшем весе.

«Магомедов может выиграть Гран-при Bellator. Он очень хорош. За исключением Стотса, он проиграл только Яну, да и то в очень равном бою. Об избиении речи не шло. Посмотрите, где сейчас Пётр. Лично я до сих пор считаю его сильнейшим в легчайшем весе. Ему достаточно одержать одну победу, чтобы снова стать первым претендентом. И Магомед на том же уровне. Возможно, он немного слабее в ударной технике, но в борьбе сильнее», — заявил Гребнев RT.

Ранее Гребнев оценил шансы Магомеда Магомедова в поединке с Энрике Барзолой, который пройдёт на турнире Bellator 282.