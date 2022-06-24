Гребнев оценил шансы Магомедова в поединке с Барсолой на Bellator 282

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев не считает, что десять месяцев простоя могут негативно сказаться на шансах Магомеда Магомедова в поединке с Энрике Барсолой, который пройдёт на турнире Bellator 282.

«По моему мнению, Магомед Магомедов — топовый боец, который может спокойно выиграть пояс Bellator. Возможно, в его поединке с Рауфеоном Стотсем сказалась недооценка соперника. В той битве у него ничего не получалось, а оппонент всё делал правильно. Хотя в плане ударной и борцовской техник у россиянина всё очень здорово. И когда ты проигрываешь так однозначно, необходимо время всё обдумать. Понять, почему так произошло, внести корректировки. Поэтому тот 10-месячный простой вполне может пойти ему на пользу. У него было время восстановиться, многое переосмыслить», — сказал Гребнев RT.

При этом он высоко оценил навыки Барсолы и назвал его крепким бойцом.

«Посмотрите, кому он проигрывал. Тот же Мовсар Евлоев сейчас просто творит чудеса. У него сумасшедшая борьба, всё неплохо с ударкой. Поэтому не стоит сомневаться, что Энрике может составить конкуренцию почти любому сопернику. Могу ошибаться, но лично я не вижу, за счёт чего он способен взять верх над Магомедовым. Только если тот не настроится, перегорит, неправильно подберёт план», — добавил Гребнев.

Ранее боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с Александром Шлеменко.