Исмаилов надеется, что бой со Шлеменко не закончится в первом раунде

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Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с Александром Шлеменко.
Исмаилов надеется, что бой со Шлеменко не закончится в первом раунде
  • РИА Новости

«Проблем с духом и характером у меня нет. Меня можно остановить, когда я засну, а до тех пор я буду драться. Хорошо. Давайте пожелаем, чтобы этот поединок не закончился в первом раунде. Будем на это надеяться, но не обещаю, что не буду стараться победить его в первых двух», — цитирует Исмаилова Metaratings.

Он предположил, что Шлеменко выдержит натиск в первых двух раундах.

Реванш Исмаилов — Шлеменко должен пройти в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге в августе. Первый поединок в октябре 2018 года завершился ничьей раздельным решением судей.

Ранее Исмаилов пошутил, что примет мельдоний ради победы над Шлеменко.

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