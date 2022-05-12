Исмаилов пошутил, что примет мельдоний ради победы над Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от боя с соотечественником Александром Шлеменко.

«Как сделать так, чтобы я бодро отдышал пять раундов? Мы с Ваней Штырковым обсудили мельдоний, ещё что-то. Я должен показать всё, что могу. Лучшее из того, что я умею, вы увидите начиная с третьего раунда», — приводит слова Исмаилова «Чемпионат».

По мнению бойца, он и его соперник отлично справились с раундом пресс-конференции. при этом Шлеменко более комфортно себя чувствует, потому что у него чаще берут интервью.

Бой пройдёт в рамках промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC). Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12. Бойцы также примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Исмаилов рассказал о промоушене RCC.