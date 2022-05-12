Исмаилов: в других лигах хотели, чтобы я чувствовал себя бедолагой

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов на пресс-конференции, посвящённой его поединку с Александром Шлеменко, рассказал о промоушене Russian Cagefighting Championship (RCC).

«Когда ты подписываешься в RCC, ты уже не хочешь драться в других лигах. Это площадка, которая будет интересовать меня в будущем. Здесь я чувствую себя звездой. В других местах хотели, чтобы я чувствовал себя бедолагой», — цитирует Исмаилова «Чемпионат».

Бой пройдёт в рамках промоушена RCC. Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12. Бойцы также примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений 12 боёв подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Шлеменко и Василевский поспорили по поводу карьеры Моргенштерна после их конфликта.