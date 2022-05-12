Шлеменко и Василевский поспорили по поводу карьеры Моргенштерна после их конфликта

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко припомнил соотечественнику Вячеславу Василевскому свой конфликт с рэпером Моргенштерном.

Диалог между спортсменами произошёл на пресс-конференции, посвящённой поединку Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

«Помнишь конфликт с Моргенштерном? Зачем ты говоришь, что я пиарюсь? После того, как я поднял эту тему, ты видел, чтобы он хоть один концерт дал? И это ты называешь пиаром?» — приводит слова Шлеменко Sport24.

Василевский ответил, что прекращение концертной деятельности репера не связано с критикой Шлеменко в его адрес.

Напомним, что в 2021 году Александр критиковал Моргенштерна и призывал запретить его выступления. Его поддержал российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов.

Ранее Шлеменко оценил масштаб своего поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.