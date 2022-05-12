Шлеменко заявил, что у него с Исмаиловым нет конкурентов в России

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Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко оценил масштаб своего поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.
Шлеменко заявил, что у него с Исмаиловым нет конкурентов в России
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Думаю, наш бой — самый большой для российских ММА. Мои бои и сражения Маги до этого способствовали тому, чтобы наш поединок стал самым громким в России. Что нас с ним объединяет: мы оба выбрали российский рынок, и мы его раскачали, подняли. Отсюда, извините, выходит вывод — конкурентов у нас нет», — приводит слова Шлеменко Sport24.

Бой пройдёт в рамках промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC). Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12. Бойцы также примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Исмаилов рассказал о своей выносливости перед боем со Шлеменко.

 

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