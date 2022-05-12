Исмаилов — о бое со Шлеменко: в этот раз я задыхаться не буду

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о своей выносливости перед боем с соотечественником Александром Шлеменко.

«Собираюсь ответить на вопрос о выносливости во время противостояния с Александром Шлеменко. Он волевой парень, идущий до конца. И у меня такое чувство, что наш бой пройдёт всю дистанцию. И в этот раз я задыхаться не буду. Какие гарантии? Никаких», — приводит слова Исмаилова Sport24.

Он также заявил, что не волнуется за возможно выбитые зубы. По его словам, они вылетают, если пропускать атаки соперника. Исмаилов подчеркнул, что будет пытаться грамотно отработать в обороне.

Бой пройдёт в рамках промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC). Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12. Бойцы также примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее исполнительный директор Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко назвал вероятную дату поединка между Шлеменко и Исмаиловым.