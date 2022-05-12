Бой Шлеменко с Исмаиловым может состояться 27 августа
- РИА Новости
«Бой может пройти 27 августа», — цитирует Клименко ТАСС.
Пятираундовый поединок состоится в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12.
Бойцы также примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать The Ultimate Fighter в UFC.
35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.
37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.
Ранее сообщалось, что Шлеменко и Исмаилов подписали контракт на бой.