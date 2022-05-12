Шлеменко и Исмаилов подписали контракт на бой

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Российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов подписали контракт на поединок.
Шлеменко и Исмаилов подписали контракт на бой
  • РИА Новости

Бой пройдёт в рамках промоушена Russian Cagefighting Championship, сообщает пресс-служба RCC.

Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12.

Бойцы также примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков рассказал, что не имеет желания проводить реванш с Магомедом Исмаиловым.

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