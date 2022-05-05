Штырков не заинтересован в реванше с Исмаиловым

Российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков рассказал, что не имеет желания проводить реванш с Магомедом Исмаиловым.

«Хочется ли закрыть свои два поражения, в том числе от Исмаилова? Да нет, проводить реванш нет ни малейшего желания. Я проиграл свои бои честно, имею в виду, что никаких спорных решений не было», — цитирует Штыркова «Чемпионат».

По словам бойца, противостояния были очень серьёзными, но в настоящий момент он не намерен пытаться взять реванш.

За свою карьеру Штырков проиграл дважды. В декабре 2019 года он уступил сдачей Ясубею Эномото, а в декабре 2020-го единогласным решением проиграл Магомеду Исмаилову. При этом первый поединок проходил в непривычном для Ивана среднем весе.

Следующий поединок с участием Штыркова состоится на турнире RCC 11, который пройдёт 6 мая в Екатеринбурге. Соперником бойца станет Михаил Колобегов.

Ранее Штырков заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать третьего поединка соотечественника Петра Яна с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Алджэмейном Стерлингом.