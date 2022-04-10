Штырков: Яну не дадут реванш со Стерлингом в ближайшее время, но драться ему не с кем
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«Можно много говорить на тему того, что повлияло на решение судей. Не хотелось бы привязывать политику к спорту, но без этого сейчас никак. Российские спортсмены уже давно сталкиваются с этим, и это очень огорчает. И, конечно, не красит тех, кто руководствуется данными принципами», — сказал Штырков в интервью RT.
Он также отметил, что чёрные полосы бывают у всех, но после каждой неудачи Ян становится ещё сильнее.
«Яну точно не дадут реванш в ближайшее время, но ему не с кем драться в дивизионе. Он всех переедет, как и делал это ранее», — добавил Штырков.
Ранее российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов отреагировал на поражение соотечественника Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.