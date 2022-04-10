Штырков: Яну не дадут реванш со Стерлингом в ближайшее время, но драться ему не с кем

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков считает, что в ближайшее время не стоит ожидать третьего поединка соотечественника Петра Яна с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Алджэмейнлм Стерлингом.

«Можно много говорить на тему того, что повлияло на решение судей. Не хотелось бы привязывать политику к спорту, но без этого сейчас никак. Российские спортсмены уже давно сталкиваются с этим, и это очень огорчает. И, конечно, не красит тех, кто руководствуется данными принципами», — сказал Штырков в интервью RT.

Он также отметил, что чёрные полосы бывают у всех, но после каждой неудачи Ян становится ещё сильнее.

«Яну точно не дадут реванш в ближайшее время, но ему не с кем драться в дивизионе. Он всех переедет, как и делал это ранее», — добавил Штырков.

Ранее российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов отреагировал на поражение соотечественника Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.