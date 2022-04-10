Штырков: Яну не дадут реванш со Стерлингом в ближайшее время, но драться ему не с кем

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Иван Штырков считает, что в ближайшее время не стоит ожидать третьего поединка соотечественника Петра Яна с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Алджэмейнлм Стерлингом.
Штырков: Яну не дадут реванш со Стерлингом в ближайшее время, но драться ему не с кем
  • Gettyimages.ru

«Можно много говорить на тему того, что повлияло на решение судей. Не хотелось бы привязывать политику к спорту, но без этого сейчас никак. Российские спортсмены уже давно сталкиваются с этим, и это очень огорчает. И, конечно, не красит тех, кто руководствуется данными принципами», — сказал Штырков в интервью RT.

Он также отметил, что чёрные полосы бывают у всех, но после каждой неудачи Ян становится ещё сильнее.

«Яну точно не дадут реванш в ближайшее время, но ему не с кем драться в дивизионе. Он всех переедет, как и делал это ранее», — добавил Штырков.

Ранее российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов отреагировал на поражение соотечественника Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить