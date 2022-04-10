Харитонов считает справедливой победу Стерлинга над Яном

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов отреагировал на поражение соотечественника Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Надо больше тренироваться, а не языком болтать. Петя проиграл бой в одну калитку. Четвёртый и пятый раунд незначительно выиграл. Второй и третий полностью за Стерлингом. Первый отдали чемпиону — Стерлингу. Раздельное решение, справедливое. Считаю, что Стерлинг победил. Пускай Ян и дальше требует реванша», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

При этом он считает, что о реванше можно будет говорить только тогда, когда оба бойца проведут уже следующие поединке с другими соперниками.

«Этот реванш будет никому не интересен. Мы ждали-ждали — и получили. Ещё один реванш подряд никому не интересен. В первом бою Ян — просто красавец. Избивал Стерлинга в одну калитку, даже шансов не оставлял. Но второй... Однозначно, даже не раздельным решением, а единогласным — Пётр Ян проиграл», — добавил Харитонов.

Ян раздельным решением судей проиграл Стерлингу в соглавном бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что это уже второй поединок между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации. Титул же был присуждён американцу.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал поражение Яна.