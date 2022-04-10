Цзю — о поражении Яна: выигрывать надо так, чтобы никто не сомневался

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал поражение Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул UFC в легчайшем весе.

«Первый раунд всегда очень ровный, как оно и получилось. Некоторые судьи отдали его Пете, а второй и третий раунды он проиграл. Я в целом согласен с судьями. Бой был ровный. Можно было отдать преимущество в любую сторону», — цитирует Цзю «Чемпионат».

По его словам, ему интересно смотреть такие поединки и он хотел бы увидеть третий бой Яна и Стерлинга. Легендарный боксёр также выразил намерение связаться с Яном, чтобы поработать вместе.

«Учитывая, что Пётр Ян из России и выступает в Америке… А как по-другому? Всё закономерно. Надо выигрывать так, чтобы никто не сомневался, чтобы ни у кого не возникало вопросов», — заключил Цзю.

Напомним, что бой прошёл на турнире UFC 273 в Джексонвилле в рамках соглавного события вечера, продлился все пять раундов и завершился в пользу американского спортсмена раздельным решением судей. Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков предположил, что третьего боя между Яном и Стерлингом не будет.