Корешков предполагает, что третьего боя между Яном и Стерлингом не будет

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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков высказался о возможном проведении третьего поединка между российским бойцом смешанного стиля Петром Яном и чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Алджэмейном Стерлингом.
Корешков предполагает, что третьего боя между Яном и Стерлингом не будет
  • Legion-Media

«Бой спорный и равный. По-хорошему, трилогия наклёвывается. Но сейчас получается так, что Ян проиграл два раза подряд — сначала по дисквалификации, потом решением судей. Всё будет зависеть от президента UFC — захочет Дана Уайт увидеть этот поединок или нет. Мне кажется, что следующим за титул будет драться Ти Джей Диллашоу. Третьей схватки между Яном и Стерлингом не будет. Пете нужно будет заслужить право вновь сразиться за пояс. Победить Шона О'Мэлли или Мераба Двалишвили», — заявил Корешков RT.

Ранее Корешков выразил мнение, что Ян не смог полностью раскрыться в бою со Стерлингом.

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