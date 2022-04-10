Корешков: Ян не смог полностью раскрыться в бою со Стерлингом

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков поделился впечатлениями от выступления российского бойца смешанного стиля Петра Яна в поединке с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Мне кажется, Ян не смог полностью раскрыться в этом поединке. Были определённые факторы, которые помешали ему. С ним на турнир не смогли приехать те люди, которые помогали ему в подготовке. Не знаю, что Артём Левин подсказывал ему между раундами, но, как показалось, что-то невнятное. Бразильский тренер из American Top Team был более конструктивен», — сказал Корешков RT.

Он также допускает, что Ян в этом поединке мог излишне суетиться, волноваться, а в итоге и перегореть, так как ему очень хотелось нокаутировать соперника.

«Стоило ли поднять Стерлинга из маунта? Нет. Стерлинг занимал выгодную позицию, из которой пытался забирать шею, бить. Одним словом, предпринимал активные действия. Он не держался за Петю, а пытался работать. Было бы ошибкой поднять бойцов в этой ситуации», — добавил боец.

Ранее экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд назвал воровством решение судей в бою Яна со Стерлингом.