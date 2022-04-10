Дрозд назвал воровством решение судей по бою Яна со Стерлингом

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Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал поражение российского бойца Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул UFC в легчайшем весе.
Дрозд назвал воровством решение судей по бою Яна со Стерлингом
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«Решение судей крайне удивило. Пётр выиграл три раунда из пяти: первый, четвёртый и пятый. На мой взгляд, это либо судейская ошибка, либо воровство победы. И Дана Уайт это подтверждает. Стерлинг в первом раунде бегал, точных попаданий не было. Пётр без вопросов выиграл этот бой. Это очевидно», — цитирует Дрозда «Чемпионат».

По его мнению, Стерлингу во втором поединке помогли судьи. При этом он считает, что данная ситуация не сможет остановить Яна на пути к цели.   

«Сделает выводы, третий бой состоится, и уже там Ян заберёт своё», — заключил Дрозд.

Напомним, что бой прошёл на турнире UFC 273 в Джексонвилле в рамках соглавного события вечера, продлился все пять раундов и завершился в пользу американского спортсмена раздельным решением судей. Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг ответил на вопрос о возможном проведении третьего поединка с российским бойцом смешанного стиля Петром Яном.

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