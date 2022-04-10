Стерлинг выразил готовность провести третий бой с Яном

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг ответил на вопрос о возможном проведении третьего поединка с российским бойцом смешанного стиля Петром Яном.

«Готов на 100%. Если Ян хочет проиграть мне со счётом 0:3, мы можем это сделать», — сказал Стерлинг на пресс-конференции.

Ян раздельным решением судей проиграл Стерлингу в соглавном бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что это уже второй поединок между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации. Титул же был присуждён американцу.

Ранее экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что для него Ян выиграл бой у Стерлинга.