Стерлинг выразил готовность провести третий бой с Яном

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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг ответил на вопрос о возможном проведении третьего поединка с российским бойцом смешанного стиля Петром Яном.
Стерлинг выразил готовность провести третий бой с Яном
  • Gettyimages.ru

«Готов на 100%. Если Ян хочет проиграть мне со счётом 0:3, мы можем это сделать», — сказал Стерлинг на пресс-конференции. 

Ян раздельным решением судей проиграл Стерлингу в соглавном бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что это уже второй поединок между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации. Титул же был присуждён американцу.

Ранее экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что для него Ян выиграл бой у Стерлинга.

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