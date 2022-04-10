Стерлинг выразил готовность провести третий бой с Яном
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«Готов на 100%. Если Ян хочет проиграть мне со счётом 0:3, мы можем это сделать», — сказал Стерлинг на пресс-конференции.
Ян раздельным решением судей проиграл Стерлингу в соглавном бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле.
Напомним, что это уже второй поединок между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации. Титул же был присуждён американцу.
Ранее экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что для него Ян выиграл бой у Стерлинга.