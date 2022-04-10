Ян уступил Стерлингу в бое-реванше за титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян потерпел поражение от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга.

Поединок прошёл в Джексонвилле в рамках соглавного события вечера, продлился все пять раундов и завершился в пользу 32-летнего спортсмена раздельным решением судей.

Для него эта победа стала 21-й в карьере при трёх поражениях. Ян проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

Напомним, что эта схватка стала второй между бойцами. Первая состоялась в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации. Титул же был присуждён Стерлингу.

Ранее шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев одолел бразильца Гилберта Бёрнса на турнире UFC 273.